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Синоптики обещали москвичам теплые выходные и рекомендовали провести их на свежем воздухе
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Синоптики обещали москвичам теплые выходные и рекомендовали провести их на свежем воздухе 

Агентство «Москва» 45 минут назад
В выходные погода в столичном регионе будет теплой и солнечной, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«В предстоящие выходные дни характер погоды будет самым благоприятным для того, чтобы провести эти дни на свежем воздухе. В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура воздуха в субботу — около плюс 15, в воскресенье — до плюс 18-19. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений, близких к нулю, а в некоторых районах области и столицы не исключены так называемые «утренники» — непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают с первыми лучами солнца», — рассказали в центре погоды.
По данным синоптиков, в регионе ожидается слабый ветер. Атмосферное давление будет выше нормы.
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