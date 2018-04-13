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Бесплатный макияж от бьюти-волонтеров ждет гостей фестиваля «Пасхальный дар» в выходные
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Бесплатный макияж от бьюти-волонтеров ждет гостей фестиваля «Пасхальный дар» в выходные 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В столице продолжается самый добрый весенний фестиваль — «Пасхальный дар». 14 апреля на Манежной площади пройдет день благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Все, кто захотят присоединиться, получат бесплатный макияж от бьюти-волонтеров, а еще узнают, как можно поучаствовать в жизни фонда и его подопечных, смогут задать вопросы основательнице фонда Нюте Федермессер и попечителю фонда, актрисе Ингеборге Дапкунайте», — рассказали в оргкомитете. Собеседник агентства уточнил, что праздник фонда «Вера» на Манежной площади пройдет с 12:00 до 18:00.
«Все это время профессиональные стилисты из команды бьюти-волонтеров фонда будут делать макияж всем желающим гостям фестиваля. В 12:00 основатель фонда Н. Федермессер расскажет посетителям о деятельности фонда «Вера» и о том, как каждый из нас может помочь сделать жизнь его подопечных лучше и счастливее. А с 14.00 до 15.00 И. Дапкунайте, актриса и попечитель фонда, поделится своим опытом волонтерства в хосписе и ответит на вопросы гостей», — добавили в оргкомитете. В фестивале участвуют более 20 крупнейших благотворительных фондов России, напомнили в оргкомитете.
Для того, чтобы поддержать фонды из числа участников фестиваля, нужно отправить SMS на короткий номер 7715 со словом «добро» и суммой пожертвования через пробел. Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он стартовал в столице в субботу, 7 апреля, а завершится в воскресение, 15 апреля.
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