Собянин пригласил москвичей на субботники

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на субботники 14 и 21 апреля. По его словам, в первую субботу основное внимание будет уделено жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, в следующую — паркам.
В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Об этом написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.
"14 и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Завтра основное внимание уделим жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, а в следующую субботу займемся уборкой парков. Информацию по вашему району ищите на сайтах префектур и управ. Инвентарь и саженцы предоставим", — говорится в сообщении.