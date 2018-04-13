Ещё
Собянин пригласил москвичей на субботники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин пригласил москвичей на субботники 14 и 21 апреля 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на субботники 14 и 21 апреля. По его словам, в первую субботу основное внимание будет уделено жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, в следующую — паркам.
В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Об этом написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.
"14 и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Завтра основное внимание уделим жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, а в следующую субботу займемся уборкой парков. Информацию по вашему району ищите на сайтах префектур и управ. Инвентарь и саженцы предоставим", — говорится в сообщении.
ТВ Центр: последние новости
Собянин пригласил москвичей поучаствовать в акции "День добрых дел" С 15 апреля в автобусах Москвы запустят оплату проезда по банковской карте Фрунзенскую набережную в Москве перекроют на выходные
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»419
Россия отказывается от SWIFT436
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ130
Умер юморист Андрей Жмакин88
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»574
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение