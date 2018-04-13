Собянин пригласил москвичей на субботники 14 и 21 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на субботники 14 и 21 апреля. По его словам, в первую субботу основное внимание будет уделено жилым и офисным зданиям, дворам и дорогам, в следующую — паркам.

В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Об этом написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.