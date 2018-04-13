На выходных в Воронежской области установится тёплая и солнечная погода 

Ожидается небольшая облачность. В эти выходные в Воронежской области установится тёплая и солнечная погода. Самым тёплым днём станет воскресенье, 15 апреля, сообщает Воронежский гидрометцентр. Оба дня ожидается небольшая облачность. В субботу, 14 апреля, в Воронеже без осадков. Температура ночью от 0 до +2 градусов, днём от 11 до 13 градусов тепла. В районах области также без осадков, ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днём до +15 градусов. В воскресенье, 15 апреля, в Воронеже небольшая облачность. Температура ночью составит от 0 до +2 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +15 градусов. В районах области ночью без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Ночью от -2 до +3, днём от +13 до +18. Дарья Крымова