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У водоемов установят предупреждающие знаки
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В Москве установят более 900 предупреждающих знаков у водоемов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около столичных водоемов установят 901 предупреждающий знак, которые заменят информационные щиты "Выход на лед запрещен", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Замена информационных щитов уже началась. Всего установят 901 знак. Как пояснили в комплексе городского хозяйства Москвы, места установки и количество знаков безопасности вдоль одного водоема определяются таким образом, чтобы из любой точки берега был отчетливо виден хотя бы один щит", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на каждом из щитов в рамке, перечеркнутой красной чертой, изображен пловец и написано "Купаться запрещено". Под картинкой указаны номера телефонов служб, куда можно обратиться при необходимости.
Согласно сообщению, установка знаков началась на берегах 235 водоемов Москвы, которые обслуживает ГУП "Мосводосток". Полная замена зимних предупреждающих знаков должна завершиться к 15 мая.
"Информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров устанавливают на берегах искусственных и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Летние предостерегающие знаки появляются, когда на большей части поверхности воды лед уже растаял", — рассказали порталу в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
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