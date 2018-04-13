Стало известно, когда в Москве пройдет ежегодный мотопарад

Ежегодный мотопарад состоится в центре Москвы 5 мая в рамках открытия мотосезона. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Максим Ликсутов. "Колонна из трех тысяч мотоциклистов в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождать участников будут сотрудники ГИБДД ", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и заммэра в правительстве Москвы

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено по маршруту следования колонны. После завершения парада автомобильное движение по улицам будет возобновлено.

Ранее сообщалось, что 14 и 15 апреля в столице будет перекрыто автомобильное движение на Фрунзенской набережной от Крымского моста до Хамовнического Вала из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.