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Стало известно, когда в Москве пройдет ежегодный мотопарад
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Стало известно, когда в Москве пройдет ежегодный мотопарад 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ежегодный мотопарад состоится в центре Москвы 5 мая в рамках открытия мотосезона. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Колонна из трех тысяч мотоциклистов в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождать участников будут сотрудники ГИБДД", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и заммэра в правительстве Москвы Максим Ликсутов.
Как отмечается, движение транспорта будет ограничено по маршруту следования колонны. После завершения парада автомобильное движение по улицам будет возобновлено.
Ранее сообщалось, что 14 и 15 апреля в столице будет перекрыто автомобильное движение на Фрунзенской набережной от Крымского моста до Хамовнического Вала из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.
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