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В мае пройдет ежегодный мотопарад
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В Москве в мае пройдет ежегодный мотопарад 

Мир24 1 час назад
В Москве 5 мая пройдет ежегодный традиционный парад мотоциклов. Акция приурочена к началу мотосезона, сообщает официальный портал правительства столицы.
«Акция позволяет привлечь внимание горожан к безопасности дорожного движения и мотокультуре Москвы. Колонна из трех тысяч мотоциклистов в 11:30 мск начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 мск на смотровой площадке на Воробьевых горах», — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он отметил, что сопровождать участников мотопарада будут сотрудники ГИБДД.
По маршруту движения колонны ограничат движения транспорта. После завершения акции улицы откроют для автомобилистов.
Кроме того, в этот день пройдет развлекательная программа. На Университетской площади Воробьевых гор и в парке «Сокольники» выступят мотоспортсмены.
Напомним, в прошлом году в столице России проходил фестиваль «Москва — город для мотоциклистов».
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