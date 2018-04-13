В Москве в мае пройдет ежегодный мотопарад

Москве 5 мая пройдет ежегодный традиционный парад мотоциклов. Акция приурочена к началу мотосезона, сообщает официальный портал правительства столицы

«Акция позволяет привлечь внимание горожан к безопасности дорожного движения и мотокультуре Москвы. Колонна из трех тысяч мотоциклистов в 11:30 мск начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 мск на смотровой площадке на Воробьевых горах», — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что сопровождать участников мотопарада будут сотрудники ГИБДД

По маршруту движения колонны ограничат движения транспорта. После завершения акции улицы откроют для автомобилистов.

Кроме того, в этот день пройдет развлекательная программа. На Университетской площади Воробьевых гор и в парке «Сокольники» выступят мотоспортсмены.

Напомним, в прошлом году в столице России проходил фестиваль «Москва — город для мотоциклистов».