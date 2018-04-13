Мотоциклисты перекроют Москву 5 мая 

В субботу 5 мая порядка трех тысяч мотоциклов проедут от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор. Мероприятие начнется в 11:30 и финиширует в 12:30 на «горе». Движение транспорта ограничат по маршруту следования колонны и на время проезда. Участников будут сопровождать сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
В 12:30 на Университетской площади Воробьевых гор и в парке «Сокольники» состоятся выступления мотоспортсменов и пройдут мастер-классы от инструкторов. Кроме того, пройдет отдельная шоу-программа пилотажной группы ГИБДД Москвы «Каскад» и команды столичных полицейских, выставка ретромотоциклов и концерт на Университетской площади.
Фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович