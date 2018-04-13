Мотоциклисты перекроют Москву 5 мая

В субботу 5 мая порядка трех тысяч мотоциклов проедут от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор. Мероприятие начнется в 11:30 и финиширует в 12:30 на «горе». Движение транспорта ограничат по маршруту следования колонны и на время проезда. Участников будут сопровождать сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.