Мотосезон в Москве откроется парадом 5 мая

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Ежегодный мотопарад по случаю открытия мотосезона пройдет в Москве 5 мая. Мотоколонна проследует от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор, сообщает пресс-служба столичной мэрии

"Акция позволяет привлечь внимание горожан к безопасности дорожного движения и мотокультуре Москвы. Колонна из трех тысяч мотоциклистов в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождать участников будут сотрудники ГИБДД", — цитирует пресс-служба слова заместителя мэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

На время парада движение транспорта будет ограничено по маршруту следования колонны.

Также сообщается, что в 12:30 на Университетской площади Воробьевых гор и в парке «Сокольники» выступят мотоспортсмены. На этих площадках инструкторы проведут мастер-классы. Пилотажная группа ГИБДД Москвы «Каскад» и команды московской полиции выступят с отдельной шоу-программой. Кроме того, зрители смогут посетить выставку ретромотоциклов. Мероприятие завершится концертом на Университетской площади.