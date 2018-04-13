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Мотосезон в Москве откроется парадом 5 мая
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Мотосезон в Москве откроется парадом 5 мая 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Mos.ru
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ежегодный мотопарад по случаю открытия мотосезона пройдет в Москве 5 мая. Мотоколонна проследует от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Акция позволяет привлечь внимание горожан к безопасности дорожного движения и мотокультуре Москвы. Колонна из трех тысяч мотоциклистов в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождать участников будут сотрудники ГИБДД", — цитирует пресс-служба слова заместителя мэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
На время парада движение транспорта будет ограничено по маршруту следования колонны.
Также сообщается, что в 12:30 на Университетской площади Воробьевых гор и в парке «Сокольники» выступят мотоспортсмены. На этих площадках инструкторы проведут мастер-классы. Пилотажная группа ГИБДД Москвы «Каскад» и команды московской полиции выступят с отдельной шоу-программой. Кроме того, зрители смогут посетить выставку ретромотоциклов. Мероприятие завершится концертом на Университетской площади.
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