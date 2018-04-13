С 13 апреля пригородный поезд «Пачелма — Белинская» поменял расписание

С 13 апреля по техническим причинам вносятся изменения в расписание пригородного поезда №6110 «Пачелма-Белинская». Об этом накануне, 12 апреля, жителей Пензенской области предупредили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Состав будет отправляться из Пачелмы на 10 минут раньше: не в 14:37, а в 14:27 — и прибывать не в 15:45, а в 15:35. «С 13 апреля поезд № 6110 будет отправляться со станции Пачелма на 10 минут раньше — не в 14:37, а в 14:27 и прибывать на станцию Белинская в 15:35 (по старому расписанию электричка прибывала на станцию в 15:45).