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С 13 апреля пригородный поезд «Пачелма — Белинская» поменял расписание
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С 13 апреля пригородный поезд «Пачелма — Белинская» поменял расписание 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
С 13 апреля по техническим причинам вносятся изменения в расписание пригородного поезда №6110 «Пачелма-Белинская». Об этом накануне, 12 апреля, жителей Пензенской области предупредили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Состав будет отправляться из Пачелмы на 10 минут раньше: не в 14:37, а в 14:27 — и прибывать не в 15:45, а в 15:35. «С 13 апреля поезд № 6110 будет отправляться со станции Пачелма на 10 минут раньше — не в 14:37, а в 14:27 и прибывать на станцию Белинская в 15:35 (по старому расписанию электричка прибывала на станцию в 15:45).
Напомним, ранее пензенский автомобильный портал «Pnzdrive» сообщал, что с августа 2018 года из Пензы до Белгорода можно будет добраться на новом поезде № 689/690. О нововведении рассказали руководители пассажирского комплекса, которые в рамках проведения «Открытого диалога» на железнодорожном вокзале Пенза-1 ответили на вопросы жителей и гостей города.
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