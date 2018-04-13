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Фрунзенскую набережную закроют с 14 по 16 апреля из-за ремонта дороги
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Фрунзенскую набережную закроют с 14 по 16 апреля из-за ремонта дороги 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Фрунзенская набережная в Москве будет перекрыта с 14 по 16 апреля из-за ремонта дорожного полотна, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Фрунзенскую набережную перекроют для ремонта дорожного полотна. Работы будут проходить с 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля на участке от Крымского моста до Хамовнического Вала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобильное движение на этом участке набережной будет закрыто в выходные. Водители смогут воспользоваться Комсомольским проспектом, по которому можно выехать к Третьему транспортному и Садовому кольцу. Также останется открытым движение на дублере Фрунзенской набережной.
"Полное перекрытие участка набережной необходимо для устройства бесшовного дорожного покрытия. Для этого одновременно по всей ширине проезжей части будут работать шесть асфальтоукладчиков, 15 катков, свыше 200 самосвалов", — рассказал порталу заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в выходные на объекте задействуют порядка 300 единиц техники и более 600 рабочих. Новое дорожное покрытие уложат без спаек, что позволит ему прослужить дольше.
Добавляется, что общая площадь нового покрытия составит около 70 тысяч квадратных метров.
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