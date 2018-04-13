В столице назначат дополнительные электрички

В Москве с 27 апреля по 13 мая назначат дополнительные электрички и изменят их график

Центральная пригородная пассажирская компания в период майских праздников, с 27 апреля по 13 мая, назначит пять дополнительных электричек, кроме того, поменяется расписание электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«В период майских праздников, с 27 апреля по 13 мая, график движения пригородных электропоездов будет изменен. Дополнительно назначаются пять поездов, маршрут следования одного электропоезда продлевается», — отмечается в сообщении.

Так, в праздничные и предпраздничные дни устанавливается следующий порядок движения пригородных электропоездов на Московском транспортном узле: 27 апреля, 3 мая 2018 года — по расписанию четверга; 28 апреля, 4, 11 мая — по расписанию пятницы; 29, 30 апреля, 1 мая — по расписанию субботы; 5, 12 мая — по расписанию субботы; 2, 6, 9, 13 мая — по расписанию воскресенья; 8 мая — по расписанию вторника.

Назначаются дополнительные поезда: 29 апреля — №7082 сообщением Москва-пассажирская Курская — Владимир, время отправления из Москвы — 09:21; 2 мая — №7030 Тула-1 — Москва-пассажирская Курская, время отправления со станции «Тула-1» — 14:07. 9 мая назначены дополнительные поезда №6553 Москва — Апрелевка , время отправления из Москвы — 23:29; №6629 Москва — Лесной Городок, время отправления из Москвы — 22:25; №6630 Лесной Городок — Москва, время отправления от станции «Лесной городок» — 23:35.

28 апреля продлевается маршрут следования одного поезда — №7151 сообщением Москва-пассажирская Киевская — Нара. Он проследует до станции «Калуга-1» номером 7021/7022 с остановками «Нара», «Балабаново», «Обнинское», «Малоярославец». Время отправления из Москвы — 17:15, время прибытия в Калугу — 20:18.

Также 9 мая назначаются дополнительные остановки 64 поездам по станции «Москва-сортировочная Киевская», а 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 8, 9 мая количество вагонов четырех поездов сообщением Черусти — Вековка будет увеличено до 11.

«ОАО «Центральная ППК» напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Расписание электричек», а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах», — заключается в сообщении.