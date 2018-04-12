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Сергей Собянин предложил жителям столицы стать участниками акции «День добрых дел»
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Сергей Собянин предложил жителям столицы стать участниками акции «День добрых дел» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Акция пройдет в воскресенье, 15 апреля, во многих городах мира, включая Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил гостям и жителям столицы поучаствовать в благотворительной акции «День добрых дел». Глава города опубликовал сообщение об этом в своем официальном микроблоге в Twitter.
Он также отметил, что акция пройдет в воскресенье, 15 апреля, во многих городах мира, включая Москву.
В рамках акции все желающие могут устроить спектакль для пациентов детской больницы, погулять с собакой из приюта или сдать кровь, пояснил столичный мэр.
В воскресенье во многих городах мира, включая Москву, пройдет «День добрых дел». Участникам благотворительной акции надо зарегистрироваться на сайте https://t.co/wUJi4yPeed. Вы сможете сдать кровь, устроить спектакль для пациентов детской больницы или погулять с собакой из приюта
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 апреля 2018 г.
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