В центре Ярославля одновременно перекроют две улицы: где будет не проехать

Ярославле 18 апреля с 7 до 14 часов перекроют одновременно две улицы. Движение транспорта будет ограничено на участках улицы Свободы от улицы Победы до улицы Республиканской и улицы Чайковского от улицы Пушкина до улицы Салтыкова-Щедрина.

— Эти меры необходимы для проведения тактико-специальных учений «Метель-2018», — объяснили в мэрии Ярославля.

А накануне с 20 часов 17 апреля и до 14 часов 18 апреля по этой же причине будет запрещена остановка и стоянка машин на участке улицы Свободы от улицы Победы до улицы Чайковского и на улице Чайковского от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина.

— Советуем пользоваться подземной парковкой торгового центра «Аура», парковкой стадиона «Шинник», — добавили в мэрии. — Парковка в казармах на улице Свободы во время учений будет бесплатная.

Две другие улицы в центре Ярославля перекроют в воскресенье, 15 апреля. В мэрии рассказали автомобилистам, где будет нельзя проехать в этот день.