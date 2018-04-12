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В центре Ярославля одновременно перекроют две улицы: где будет не проехать
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В центре Ярославля одновременно перекроют две улицы: где будет не проехать 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле 18 апреля с 7 до 14 часов перекроют одновременно две улицы. Движение транспорта будет ограничено на участках улицы Свободы от улицы Победы до улицы Республиканской и улицы Чайковского от улицы Пушкина до улицы Салтыкова-Щедрина.
— Эти меры необходимы для проведения тактико-специальных учений «Метель-2018», — объяснили в мэрии Ярославля.
А накануне с 20 часов 17 апреля и до 14 часов 18 апреля по этой же причине будет запрещена остановка и стоянка машин на участке улицы Свободы от улицы Победы до улицы Чайковского и на улице Чайковского от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина.
— Советуем пользоваться подземной парковкой торгового центра «Аура», парковкой стадиона «Шинник», — добавили в мэрии. — Парковка в казармах на улице Свободы во время учений будет бесплатная.
Две другие улицы в центре Ярославля перекроют в воскресенье, 15 апреля. В мэрии рассказали автомобилистам, где будет нельзя проехать в этот день.
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