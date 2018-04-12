Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов, днем — от +15 до +20. Сила ветра составит 7-12 м/с, днем прогнозируются порывы до 15 м/с.
В Симферополе в выходные дни будет переменная облачность, осадков не предвидится. В субботу температура воздуха ночью достигнет +7…+9 градусов, днем — +18…+20. В воскресенье ночью температура будет на два градуса ниже, днем — на один.
В Севастополе в выходные также переменная облачность, и без осадков. В субботу столбики термометров ночью покажут +7…+9 градусов, днем — +15…+17. В воскресенье будет на один градус прохладнее.