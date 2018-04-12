Кухня ресторана загорелась в центре Москвы

Вечером 12 апреля в центре Москвы произошел пожар в ресторане. Вероятно, речь идет про заведение «Вареничная». Огонь ликвидировали. Об этом сообщили «360» в пресс‐службе МЧС по Москве

Было загорание кухонной мебели на площади три квадратных метра. На момент прибытия людей внутри уже не было. Ликвидировали в 18:55 — представитель пресс-службы.

Возгорание появилось на улице Большая Дмитровка, дом № 5/6. Рядом с местом пожара находится Московский государственный Академический театр оперетты и станция метро «Охотный ряд».

12 апреля в многоэтажном доме на западе Москвы произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже, после чего он распространился на соседние этажи.