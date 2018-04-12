Ещё
Кухня ресторана загорелась в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кухня ресторана загорелась в центре Москвы 

360tv.ru 37 минут назад
Вечером 12 апреля в центре Москвы произошел пожар в ресторане. Вероятно, речь идет про заведение «Вареничная». Огонь ликвидировали. Об этом сообщили «360» в пресс‐службе МЧС по Москве.
Было загорание кухонной мебели на площади три квадратных метра. На момент прибытия людей внутри уже не было. Ликвидировали в 18:55  — представитель пресс-службы.
Возгорание появилось на улице Большая Дмитровка, дом № 5/6. Рядом с местом пожара находится Московский государственный Академический театр оперетты и станция метро «Охотный ряд».
12 апреля в многоэтажном доме на западе Москвы произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже, после чего он распространился на соседние этажи.
360tv.ru: последние новости
Выставка космических кораблей открылась на ВДНХ Скоростные суда запустят между Москвой и Химками «Умные счетчики» в Москве начнут передавать показания через интернет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву143
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии265
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии29
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии166
Зюганов попал в реанимацию41
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение