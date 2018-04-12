Пожарные ликвидировали огонь в ТЦ на востоке Москвы 

На востоке Москвы в небольшом торговом центре произошел пожар на площади шести квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, а огонь ликвидирован. В МЧС по Москве подтвердили «360» информацию.
Было загорание в одном из помещений, шесть квадратных метров. Ликвидировано. Без пострадавших
— представитель пресс-службы.
Возгорание произошло в здании на улице Большая Черкизовская в доме № 6. Он располагается недалеко от станции метро «Преображенская площадь» и около Российской государственной библиотеки для молодежи.
12 апреля в городском округе Руза вспыхнуло здание автосервиса. Помещение расположено на 86-м километре Минского шоссе. Для тушения пожара на мес