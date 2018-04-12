Транспортную карту «Подорожник» можно будет использовать в московском метро 

Москва и Санкт-Петербург обсуждают возможность использования транспортных карт «Подорожник» и «Тройка» в метрополитенах обоих городов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Такую перспективу обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, уточнили представители ведомства. «Таким образом жители Санкт-Петербурга смогут использовать „Подорожник“ для проезда в московском метрополитене, а москвичи привычную им карту „Тройка“ для пользования подземкой северной столицы», — цитирует пресс-службу Агентство «Москва».
Отмечается, что применение карт в метро станет первым этапом, затем проездные возможно начнут принимать и в наземном общественном транспорте двух городов. Сроки реализации проекта пока не озвучены.
Москвичи и петербуржцы могут пользоваться картой с двумя приложениями «Тройка-Подорожник» и «Подорожник-Тройка». Они стали доступны пассажирам общественного транспорта в 2017 году.
Аналогичные совмещенные карты действуют в столице и Московской области. Пассажиры могут купить пластиковый проездной, на котором записаны приложения «Тройка» и «Стрелка». В ближайшее время планируется выпустить совмещенный билет, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.