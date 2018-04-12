Транспортную карту «Подорожник» можно будет использовать в московском метро

Москва и Санкт-Петербург обсуждают возможность использования транспортных карт «Подорожник» и «Тройка» в метрополитенах обоих городов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что применение карт в метро станет первым этапом, затем проездные возможно начнут принимать и в наземном общественном транспорте двух городов. Сроки реализации проекта пока не озвучены.

Москвичи и петербуржцы могут пользоваться картой с двумя приложениями «Тройка-Подорожник» и «Подорожник-Тройка». Они стали доступны пассажирам общественного транспорта в 2017 году.