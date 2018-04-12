В Прикамье на майские праздники изменится расписание электричек

Впереди долгожданные праздники. РЖД сообщает, что на это время изменится расписание пригородных поездов. После выходных движение возобновится в штатном режиме. А о том, как электрички будут курсировать в праздники, рассказываем ниже. Поезд 7184 (Чусовская—Пашия) будет курсировать 27, 29, 30 апреля и 1 мая и не будет ездить 28 апреля и 2 мая;

Поезд 7183 (Пашия—Чусовская) будет ездить 28 и 30 апреля, 1 и 2 мая и не будет — 29 апреля и 3 мая;

Поезд 7182 (Чусовская—Тёплая гора) будет ездить 28 апреля и 2 мая и не будет курсировать 27 и 29 апреля;

Поезд 7181 (Тёплая гора—Чусовская) будет курсировать 29 апреля и 3 мая и не будет — 28 и 30 апреля;

Поезд 6220/6223 (Пермь-II—Комарихинская) будет ездить 29 апреля и 2 мая и не будет курсировать 28 апреля;

Поезд 7121 (Кукуштан—Пермь-II) будет курсировать 28 апреля, 3, 4, 7 и мая и не будет — 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая;

Поезд 7168/7171 (Пермь-II—Кишерть—Пермь-II) будет курсировать 28 и 29 апреля, 2 мая;

Поезд 6027/6028 (Пермь-II—Григорьевская—Пермь-II) не будет ездить 30 апреля, 1 и 2 мая;

Поезд 6025/6026 (Пермь-II—Менделеево—Пермь-II) будет ездить 28, 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая;

Поезд 6021 (Пермь-II—Григорьевская) будет курсировать 29 апреля.

Недавно мы рассказывали о том, что к концу года закроют движение электричек на участке между Пермью-II и Пермью-I.