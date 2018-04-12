Ещё
В Прикамье на майские праздники изменится расписание электричек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Антирекорд сборной РФ, приближение "Судного дня" и другие события дня
Антирекорд сборной РФ, приближение "Судного дня" и другие события дня

В Прикамье на майские праздники изменится расписание электричек 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Впереди долгожданные праздники. РЖД сообщает, что на это время изменится расписание пригородных поездов. После выходных движение возобновится в штатном режиме. А о том, как электрички будут курсировать в праздники, рассказываем ниже. Поезд 7184 (Чусовская—Пашия) будет курсировать 27, 29, 30 апреля и 1 мая и не будет ездить 28 апреля и 2 мая;
Поезд 7183 (Пашия—Чусовская) будет ездить 28 и 30 апреля, 1 и 2 мая и не будет — 29 апреля и 3 мая;
Поезд 7182 (Чусовская—Тёплая гора) будет ездить 28 апреля и 2 мая и не будет курсировать 27 и 29 апреля;
Поезд 7181 (Тёплая гора—Чусовская) будет курсировать 29 апреля и 3 мая и не будет — 28 и 30 апреля;
Поезд 6220/6223 (Пермь-II—Комарихинская) будет ездить 29 апреля и 2 мая и не будет курсировать 28 апреля;
Поезд 7121 (Кукуштан—Пермь-II) будет курсировать 28 апреля, 3, 4, 7 и мая и не будет — 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая;
Поезд 7168/7171 (Пермь-II—Кишерть—Пермь-II) будет курсировать 28 и 29 апреля, 2 мая;
Поезд 6027/6028 (Пермь-II—Григорьевская—Пермь-II) не будет ездить 30 апреля, 1 и 2 мая;
Поезд 6025/6026 (Пермь-II—Менделеево—Пермь-II) будет ездить 28, 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая;
Поезд 6021 (Пермь-II—Григорьевская) будет курсировать 29 апреля.
Недавно мы рассказывали о том, что к концу года закроют движение электричек на участке между Пермью-II и Пермью-I.
— Движение электричек после закрытия участка Пермь II — Пермь I будет осуществляться до указанных станций по скорректированному расписанию, — пояснили в краевом Минтрансе. — Администрация Перми создаст специальный автобусный маршрут сообщением Пермь II — Пермь I. Подробнее об этом по ссылке.
59.ru: последние новости
Движение электричек между Пермь-II и Пермь-I закроют в конце 2018 года. Что это значит для пассажиров Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Под Стахановской дамбой нашли тело директора прикамской управляющей компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву119
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии218
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии151
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии27
Россия определилась с украинской трубой228
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение