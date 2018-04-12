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На станции МЦК вблизи Тимирязевского устроят генеральную уборку
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На станции МЦК вблизи Тимирязевского устроят генеральную уборку 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В рамках традиционного месячника по благоустройству на станции Московского центрального кольца «Коптево» — ближайшей к Тимирязевскому — проведут масштабную уборку. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Планируется промыть фасады от накопившейся за зиму грязи, привести в порядок козырьки, вестибюли, входы и лестничные пролеты. Также будет убран сухостой», — говорится в сообщении.
Помимо этого, на территориях нескольких транспортно-пересадочных узлов и станций Московского центрального кольца проведут озеленение.
Генеральную уборку на станции «Коптево» и других планируется завершить к 1 мая. (мю)
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