На станции МЦК вблизи Тимирязевского устроят генеральную уборку

В рамках традиционного месячника по благоустройству на станции Московского центрального кольца «Коптево» — ближайшей к Тимирязевскому — проведут масштабную уборку. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Планируется промыть фасады от накопившейся за зиму грязи, привести в порядок козырьки, вестибюли, входы и лестничные пролеты. Также будет убран сухостой», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на территориях нескольких транспортно-пересадочных узлов и станций Московского центрального кольца проведут озеленение.

Генеральную уборку на станции «Коптево» и других планируется завершить к 1 мая. (мю)