Систему бесконтактной оплаты проезда запустят ещё на трёх маршрутах в Москве

Систему бесконтактной оплаты проезда запустят с 15 апреля ещё на трёх маршрутах в Москве , сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Это автобусы М1, следующие по маршруту «Улица Кравченко» — «Больница МПС», а также автобусы № 904, курсирующие от 4-го микрорайона Митино до станции метро «Китай-город», и автобусы № 904к, которые едут до Тверской Заставы.

До конца 2018 года планируется оснастить новыми считывающими устройствами ещё две тысячи транспортных средств.

Ранее НСН сообщала, что на всех станциях московского метро появятся турникеты с бесконтактной оплатой.