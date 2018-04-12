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Систему бесконтактной оплаты проезда запустят ещё на трёх маршрутах в Москве
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Систему бесконтактной оплаты проезда запустят ещё на трёх маршрутах в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Систему бесконтактной оплаты проезда запустят с 15 апреля ещё на трёх маршрутах в Москве, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Это автобусы М1, следующие по маршруту «Улица Кравченко» — «Больница МПС», а также автобусы № 904, курсирующие от 4-го микрорайона Митино до станции метро «Китай-город», и автобусы № 904к, которые едут до Тверской Заставы.
До конца 2018 года планируется оснастить новыми считывающими устройствами ещё две тысячи транспортных средств.
Ранее НСН сообщала, что на всех станциях московского метро появятся турникеты с бесконтактной оплатой.
RT на русском: последние новости
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