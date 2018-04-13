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Более сотни тысяч квадратных метров недвижимости построили в Новой Москве с начала года
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Более сотни тысяч квадратных метров недвижимости построили в Новой Москве с начала года 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Более сотни тысяч квадратных метров недвижимости построили в Новой Москве с начала 2018 года. Информацию об этом 13 апреля сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
— За первые месяцы 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов введено в эксплуатацию 17 объектов капитального строительства, — уточнили сотрудники пресс-службы Комитета государственного строительного надзора Москвы.
Отметим, что на всех возведенных объектах были проведены специальные проверки. После рейдов сотрудники Мосгосстройнадзора выявили более 400 нарушений. Большинство из них коснулись качества строительно-монтажных работ.
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