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Нас ждет рекордный год. Строители обещают построить 21 станцию в течение 2018-го
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Нас ждет рекордный год. Строители обещают построить 21 станцию в течение 2018-го 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москва реализует масштабную программу развития метрополитена. Только за три года в столице откроют порядка полусотни новых станций.
В работе — десятки станций, свыше сотни километров тоннелей под землей. Каждая новая точка на карте городского метро — это еще одна победа метростроителей. В предыдущие годы ими уже создан большой задел на будущее — станции в разных концах Москвы спроектированы, их возводят тысячи специалистов и рабочих. О том, какое будущее ждет московский метрополитен, в интервью «Вечерке» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Помимо уже действующего ТПУ, на станции «Деловой центр» транспортные хабы также появятся на станциях «Шелепиха», «Хорошевская» и «ЦСКА», — говорит он. — Пожалуй, «бриллиантом» в этой «короне» станет транспортно-пересадочный узел «Рязанская», который объединит пассажиропотоки сразу двух станций метро, платформ МЦК и Московских центральных диаметров.
В целом в столице появится не менее 150 капитальных транспортных хабов. К реализации 16 коммерческих проектов уже привлечены инвесторы, причем 13 из них подготовили в «Мосинжпроекте».
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