Строительство нового участка «зеленой» ветки метро завершено на 95%

На Невско-Василеостровской линии работают 2 тысячи человек

Строящийся участок Невской-Василеостроской линии петербургского метро завершен на 95%, сообщает пресс-служба Смольного

Сейчас на «зеленой» линии подземки трудятся 2 тысячи рабочих.

В настоящее время они уже перешли к монтажу инженерных сетей на «Беговой» и «Новокрестовской», пусконаладочным работам на эскалаторах и траволаторах и установке лифтов для маломобильных пассажиров.

По предварительным данным, «Беговая» и «Новокрестовская» станут станциями закрытого типа — пассажиры не будут видеть приближающий поезд.