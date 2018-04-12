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Строительство нового участка «зеленой» ветки метро завершено на 95%
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Строительство нового участка «зеленой» ветки метро завершено на 95% 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На Невско-Василеостровской линии работают 2 тысячи человек
Строящийся участок Невской-Василеостроской линии петербургского метро завершен на 95%, сообщает пресс-служба Смольного.
Сейчас на «зеленой» линии подземки трудятся 2 тысячи рабочих.
В настоящее время они уже перешли к монтажу инженерных сетей на «Беговой» и «Новокрестовской», пусконаладочным работам на эскалаторах и траволаторах и установке лифтов для маломобильных пассажиров.
По предварительным данным, «Беговая» и «Новокрестовская» станут станциями закрытого типа — пассажиры не будут видеть приближающий поезд.
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