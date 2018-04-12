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В центре Тамбова ограничат движение транспорта 13 апреля
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В центре Тамбова ограничат движение транспорта 13 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во время расширенного заседания Тамбовской областной Думы 13 апреля в центре города ограничат движение транспорта, сообщается на сайте мэрии.
С 20.00 12 апреля и до окончания мероприятия 13 апреля будут запрещены остановка и движение транспорта:
по проезду с односторонним движением вдоль здания облправительства, на участке от улицы Интернациональная до улицы М. Горького, по проезду вдоль здания облправительства, на участке от улицы К. Маркса до дома №16 по улице Интернациональной.
Кроме того, 13 апреля с 7.00 нельзя будет парковать на площади Ленина, в районе «Тамбовтеатра».
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