В центре Тамбова ограничат движение транспорта 13 апреля

Во время расширенного заседания Тамбовской областной Думы 13 апреля в центре города ограничат движение транспорта, сообщается на сайте мэрии.

С 20.00 12 апреля и до окончания мероприятия 13 апреля будут запрещены остановка и движение транспорта:

по проезду с односторонним движением вдоль здания облправительства, на участке от улицы Интернациональная до улицы М. Горького, по проезду вдоль здания облправительства, на участке от улицы К. Маркса до дома №16 по улице Интернациональной.

Кроме того, 13 апреля с 7.00 нельзя будет парковать на площади Ленина, в районе «Тамбовтеатра».