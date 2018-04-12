Более 1,7 тыс. человек обратились в центры «Московский транспорт» по вопросам парковок со 2 по 8 апреля

Более 1,7 тыс. человек обратились в сервисные центры по вопросам парковок за первую неделю апреля, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

«За неделю со 2 по 8 апреля два сервисных центра «Московский транспорт» посетили 5,5 тыс. человек. Из них более 1,7 тыс. обратились по вопросам, касающимся московского парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горожане консультировались по поводу получения парковочных разрешений, узнавали о способах оплаты парковки, записывались на прием.

Сотрудники центров принимают обращения горожан по любым вопросам, касающимся столичного транспорта — в том числе, по вопросам парковок. Среднее время обслуживания составляет 8-9 минут, а время ожидания в очереди — 2-3 минуты. Сервисные центры «Московский транспорт» находятся по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 и ул. 1905 года, д. 25. Режим работы: ежедневно, с 8:00 до 20:00. ​