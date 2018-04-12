Ещё
Более 1,7 тыс. человек обратились в центры «Московский транспорт» по вопросам парковок со 2 по 8 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1,7 тыс. человек обратились в центры «Московский транспорт» по вопросам парковок со 2 по 8 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 1,7 тыс. человек обратились в сервисные центры по вопросам парковок за первую неделю апреля, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».
«За неделю со 2 по 8 апреля два сервисных центра «Московский транспорт» посетили 5,5 тыс. человек. Из них более 1,7 тыс. обратились по вопросам, касающимся московского парковочного пространства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что горожане консультировались по поводу получения парковочных разрешений, узнавали о способах оплаты парковки, записывались на прием.
Сотрудники центров принимают обращения горожан по любым вопросам, касающимся столичного транспорта — в том числе, по вопросам парковок. Среднее время обслуживания составляет 8-9 минут, а время ожидания в очереди — 2-3 минуты. Сервисные центры «Московский транспорт» находятся по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 и ул. 1905 года, д. 25. Режим работы: ежедневно, с 8:00 до 20:00. ​
Агентство «Москва»: последние новости
Бесплатные экскурсии будут проводить для школьников в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах Москвы 14 апреля Почти 20 объектов исключили из перечня долгостроев в Москве в январе-марте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии76
Россия определилась с украинской трубой158
Что Россия может сделать Западу186
Британия созывает СБ ООН121
Россиянам разрешили курить в самолетах85
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение