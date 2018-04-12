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Неподалеку от Дмитровского появится физкультурный комплекс с медицинским центром
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Неподалеку от Дмитровского появится физкультурный комплекс с медицинским центром 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В Солнечногорском проезде построят физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром. Ранее здесь планировалось расположить паркинг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром появится в Северном округе. Его построят на свободном земельном участке по адресу Солнечногорский проезд, владение 17. Решение внести изменения в Правила землепользования и застройки Москвы приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина», — говорится в сообщении на портале.
В нем также отмечается, что в этом году в Москве планируют открыть 13 спортивных объектов. Помимо физкультурного комплекса неподалеку от Дмитровского — на Ангарской улице — откроют велодром. Общая протяженность трассы составит около 270 метров. (мю)
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