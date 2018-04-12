Неподалеку от Дмитровского появится физкультурный комплекс с медицинским центром

Солнечногорском проезде построят физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром. Ранее здесь планировалось расположить паркинг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром появится в Северном округе. Его построят на свободном земельном участке по адресу Солнечногорский проезд, владение 17. Решение внести изменения в Правила землепользования и застройки Москвы приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина », — говорится в сообщении на портале.

В нем также отмечается, что в этом году в Москве планируют открыть 13 спортивных объектов. Помимо физкультурного комплекса неподалеку от Дмитровского — на Ангарской улице — откроют велодром. Общая протяженность трассы составит около 270 метров. (мю)