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Преображенцы посетят фестиваль «Пасхальный дар»
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Преображенцы посетят фестиваль «Пасхальный дар» 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Самая близкая к нашему района площадка фестиваля находится в парке «Сокольники».
Парк «Сокольники» приглашает на фестиваль «Пасхальный дар». Программа на выходные здесь очень насыщенная и интересная. Посетители парка станут участниками многочисленных и разнообразных мастер-классов — каждый найдет себе что-нибудь по душе. Можно сделать своими руками поздравительные открытки, украсить пасхальные яйца, научиться танцевать и петь. На фестивальной площадке парка выступят с музыкальными и танцевальными номерами приглашенные звезды. Запланированы и театрализованные тематические представления. Проведут в «Сокольниках» также разнообразные конкурсы и интерактивы.
Мероприятия в эти выходные начнутся в 13.00 и завершатся 19.00. Площадка находится около кафе «Сирень». Фестиваль открыт до 15 апреля.
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