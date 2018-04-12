Преображенцы посетят фестиваль «Пасхальный дар»

Самая близкая к нашему района площадка фестиваля находится в парке «Сокольники».

Парк «Сокольники» приглашает на фестиваль «Пасхальный дар». Программа на выходные здесь очень насыщенная и интересная. Посетители парка станут участниками многочисленных и разнообразных мастер-классов — каждый найдет себе что-нибудь по душе. Можно сделать своими руками поздравительные открытки, украсить пасхальные яйца, научиться танцевать и петь. На фестивальной площадке парка выступят с музыкальными и танцевальными номерами приглашенные звезды. Запланированы и театрализованные тематические представления. Проведут в «Сокольниках» также разнообразные конкурсы и интерактивы.

Мероприятия в эти выходные начнутся в 13.00 и завершатся 19.00. Площадка находится около кафе «Сирень». Фестиваль открыт до 15 апреля.