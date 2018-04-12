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На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
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В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ заработал «Космодром будущего» 

РИА Новости 2 часа назад
В открывшемся в Москве после реконструкции центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ заработал "Космодром будущего", сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Космодром будущего" — одна из зон центра, пространство, в котором расположено большинство интерактивных экспонатов. Например, интерактивные тренажеры с имитацией кабины космического корабля, круглые экраны с системой проецирования изображения; интерактивные столы, позволяющие осваивать материал в игровой форме. Уникальным экспонатом является "Космическая сфера" диаметром 16 метров в подкупольном пространстве, демонстрирующая поверхность Солнца и планет Солнечной системы.
"Внутри сферы создан 5D-кинотеатр, где зрители могут совершить виртуальный полет в космос. "Космическая сфера" была разработана специально для центра. Детали для нее изготавливались в семи странах: России, Англии, Германии, Дании, Канаде, Китае и США, а сборку экспоната выполняли 60 рабочих на протяжении трех месяцев", — рассказали в пресс-службе.
В зоне "Космодром будущего" можно встретить необычного экскурсовода — робота Федора, первого российского человекоподобного робота, созданного в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ). Его функция — заменить человека в местах повышенного риска, например в спасательных операциях и в космосе.
В 2021 году Федор отправится на орбиту на новом российском космическом корабле "Федерация".
Центр "Космонавтика и авиация" откроется для посещения 13 апреля. Билеты на сеансы можно будет приобрести онлайн на сайте ВДНХ. По вторникам первые три сеанса будут открыты для бесплатного посещения пенсионеров. Для школьных групп будут проводиться бесплатные экскурсии.
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