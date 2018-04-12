В столице высадят 4,5 тыс. деревьев

В Москве в конце апреля начнутся работы в рамках акции «Миллион деревьев»

Высадка деревьев и кустарников в рамках акции "Миллион деревьев" начнётся в Москве в последнюю декаду апреля и будет длиться в течение месяца, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Миллион деревьев" в Москве высадят 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников.

"Высадку деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" планируется начать в последнюю декаду апреля — с 20 по 30 апреля, в эти числа. Продолжаться работы будут где-то до конца мая", — сказал Кульбачевский.

Кульбачевский сообщил, что акция охватит около двух тысяч жилых дворов и порядка 370 дворов учреждений социальной сферы.