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В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
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В Москве в конце апреля начнутся работы в рамках акции «Миллион деревьев» 

РИА Новости 2 часа назад
Высадка деревьев и кустарников в рамках акции "Миллион деревьев" начнётся в Москве в последнюю декаду апреля и будет длиться в течение месяца, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Ранее сообщалось, что в рамках акции "Миллион деревьев" в Москве высадят 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников.
"Высадку деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" планируется начать в последнюю декаду апреля — с 20 по 30 апреля, в эти числа. Продолжаться работы будут где-то до конца мая", — сказал Кульбачевский.
Кульбачевский сообщил, что акция охватит около двух тысяч жилых дворов и порядка 370 дворов учреждений социальной сферы.
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