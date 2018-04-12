Строительство трех путепроводов начнется в Москве в 2018 году

МОСКВА , 12 апр — РИА Недвижимость. Строительство трех путепроводов через железнодорожные пути начнется в Москве в 2018 году, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

Новые путепроводы позволят создать поперечные связи между районами города, отмечается в пресс-релизе.

Как уточняется в нем, в ближайшее время планируется начать строительство путепровода от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, который позволит связать шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект.

Также запланировано строительство путепровода между улицей 800-летия Москвы и Инженерной улицей для связи Дмитровского и Алтуфьевского шоссе. Еще один путепровод обеспечит выезд с проектируемого проезда 2236 на улицу Хачатуряна.

Всего же до 2020 года в Москве планируется построить пять путепроводов, обеспечивающих межрайонные связи. Помимо указанных, будут построены путепроводы, соединяющее улицы Добролюбова и Складочная, а также улицы Менжинского и Дудинка , отмечается в сообщении.

Кроме того, сооружение проездов через железнодорожные пути запланировано в составе транспортных развязок на Северо-западной и Северо-восточной хордах и Южной рокаде.