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Строительство трех путепроводов начнется в Москве в 2018 году
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Строительство трех путепроводов начнется в Москве в 2018 году 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Строительство трех путепроводов через железнодорожные пути начнется в Москве в 2018 году, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
Новые путепроводы позволят создать поперечные связи между районами города, отмечается в пресс-релизе.
Как уточняется в нем, в ближайшее время планируется начать строительство путепровода от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, который позволит связать шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект.
Также запланировано строительство путепровода между улицей 800-летия Москвы и Инженерной улицей для связи Дмитровского и Алтуфьевского шоссе. Еще один путепровод обеспечит выезд с проектируемого проезда 2236 на улицу Хачатуряна.
Всего же до 2020 года в Москве планируется построить пять путепроводов, обеспечивающих межрайонные связи. Помимо указанных, будут построены путепроводы, соединяющее улицы Добролюбова и Складочная, а также улицы Менжинского и Дудинка, отмечается в сообщении.
Кроме того, сооружение проездов через железнодорожные пути запланировано в составе транспортных развязок на Северо-западной и Северо-восточной хордах и Южной рокаде.
РИА Недвижимость: последние новости
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