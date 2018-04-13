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Пять железнодорожных путепроводов построят в Москве до 2020 года
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Пять железнодорожных путепроводов построят в Москве до 2020 года 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Как сообщил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, в этом году начнется строительство 3 путепроводов. Переезд от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы обеспечит транспортную связь между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом. Второй путепровод соединит улицу 800-летия Москвы с улицей Инженерная. Он свяжет районы Восточное Дегунино и Алтуфьевский. Еще один путепровод через Савеловское направление соединит Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Также путепроводы через железнодорожные пути появятся на участках Северо-Западной и Северо-Восточной хорды и Южной рокады. Напомним, что за последние четыре года построено пять путепроводов, семь реконструировано.
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