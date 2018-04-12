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Девять соцобъектов строятся в новой Москве за счет бюджета
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Девять соцобъектов строятся в новой Москве за счет бюджета 

РИАМО 1 час назад
Девять социальных объектов: пять детских садов, три школы и поликлиника — в настоящее время строятся в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Порядка 20 социальных объектов планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО в текущем году. Девять из них строятся за счет бюджета города», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
По его словам, Москва финансирует строительство в 2018 году на новых территориях строительство пяти детских садов, трех школ и одной поликлиники.
«Эти социальные объекты возводятся по просьбам жителей тех населенных пунктов, где ощущалась их нехватка. Это давно сложившиеся поселения, а в новых жилых комплексах и микрорайонах соцобъекты возводятся за счет инвесторов, то есть на внебюджетные средства», — пояснил Жидкин.
Он напомнил, что социальная инфраструктура ТиНАО — один из приоритетов строительного комплекса столицы. За неполных шесть лет в новой Москве уже построено более 50 детских садов, школ и поликлиник, а в ближайшие пять лет эта цифра как минимум удвоится.
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