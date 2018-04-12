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Москву приведут в порядок к праздникам
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Москву к майским праздникам полностью приведут в порядок 

РИА Новости 1 час назад
Москву к майским праздникам полностью приведут в порядок, сообщил замначальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин на пресс-конференции в четверг.
"Все основные работы будут выполнены в срок, никаких сомнений нет. Сроки поставлены не к 1 мая, а на 20-е числа апреля. По большому счету, с проведением городского субботника все основные работы должны завершиться 21 апреля и в последующие дни", — сказал он.
Бородулин отметил, что в работах задействованы десятки тысяч людей и тысячи единиц техники. "Эта работа выполняется каждый год и каждый год Москва к праздникам готова", — подчеркнул он.
Кроме этого, горожане могут сообщить на портале мэра, если заметят в Москве еще не убранные к этим срокам участки.
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