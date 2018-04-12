«Тройкой» можно будет платить за проезд в метро Санкт-Петербурга

Транспортные карты Москвы Санкт-Петербурга могут начать принимать в подземках обоих городов. Эти перспективы обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов Как напоминает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга , в прошлом году появились объединенные карты «Тройка-Подорожник» (выпускает Москва) и «Подорожник-Тройка» (выпускает Санкт-Петербург). У них два чипа — каждой из платежных систем и разные счета. Вице-губернатор и заместитель мэра обсудили возможность интегрировать платежные системы с тем, чтобы в транспорте Санкт-Петербурга можно было платить Московской «Тройкой», а в столичном метро — питерским «Подорожником». На первом этапе предложено внедрить этот сервис в метрополитенах, а затем и в наземном транспорте. Сроки запуска проекта пока не называются. Стоит отметить, что карты с двойными чипами пользуются умеренной популярностью. "Троек-Подорожников" продали в Москве за год 40 тысяч, а «Подорожников-Троек» в СПБ — 23 тысячи.