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«Тройкой» можно будет платить за проезд в метро Санкт-Петербурга
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«Тройкой» можно будет платить за проезд в метро Санкт-Петербурга 

Российская Газета 1 час назад
Транспортные карты Москвы и Санкт-Петербурга могут начать принимать в подземках обоих городов. Эти перспективы обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.
Как напоминает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, в прошлом году появились объединенные карты «Тройка-Подорожник» (выпускает Москва) и «Подорожник-Тройка» (выпускает Санкт-Петербург). У них два чипа — каждой из платежных систем и разные счета. Вице-губернатор и заместитель мэра обсудили возможность интегрировать платежные системы с тем, чтобы в транспорте Санкт-Петербурга можно было платить Московской «Тройкой», а в столичном метро — питерским «Подорожником». На первом этапе предложено внедрить этот сервис в метрополитенах, а затем и в наземном транспорте.
Сроки запуска проекта пока не называются.
Стоит отметить, что карты с двойными чипами пользуются умеренной популярностью.
"Троек-Подорожников" продали в Москве за год 40 тысяч, а «Подорожников-Троек» в СПБ — 23 тысячи.
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