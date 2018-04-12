На Большом кольце метро построят 22 ТПУ

Более 20 транспортно— пересадочных узлов (ТПУ) планируют построить на Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"22 транспортно-пересадочных узла планируется построить на базе станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена", — привела пресс-служба слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
На сегодняшний день уже открыт переход между станциями "Шелепиха" БКЛ и одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК). Еще одним ТПУ, который объединит станции БКЛ и МЦК, станет ТПУ "Рязанская".
"У двух станций Большой кольцевой линии метрополитена будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции "Нижняя Масловка" можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а из вестибюля станции "Ржевская" запроектированы выходы к Рижскому вокзалу", — добавили в пресс-службе.
На БКЛ разместится 31 станция, это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. У ТПК будет 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь — с радиальными направлениями железных дорог, два — с Московским центральным кольцом (МЦК). Предположительно, строительство второго кольца метро полностью завершится в 2020-2021 годах.