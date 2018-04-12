На Большом кольце метро построят 22 ТПУ

Более 20 пересадочных узлов построят на Большой кольцевой линии московского метро

Более 20 транспортно— пересадочных узлов (ТПУ) планируют построить на Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"22 транспортно-пересадочных узла планируется построить на базе станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена", — привела пресс-служба слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

На сегодняшний день уже открыт переход между станциями "Шелепиха" БКЛ и одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК). Еще одним ТПУ, который объединит станции БКЛ и МЦК, станет ТПУ "Рязанская".

"У двух станций Большой кольцевой линии метрополитена будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции "Нижняя Масловка" можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а из вестибюля станции "Ржевская" запроектированы выходы к Рижскому вокзалу", — добавили в пресс-службе.