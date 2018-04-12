Ещё
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 пересадочных узлов построят на Большой кольцевой линии московского метро 

ТАСС 3 часа назад
Более 20 транспортно— пересадочных узлов (ТПУ) планируют построить на Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"22 транспортно-пересадочных узла планируется построить на базе станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена", — привела пресс-служба слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
На сегодняшний день уже открыт переход между станциями "Шелепиха" БКЛ и одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК). Еще одним ТПУ, который объединит станции БКЛ и МЦК, станет ТПУ "Рязанская".
"У двух станций Большой кольцевой линии метрополитена будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции "Нижняя Масловка" можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а из вестибюля станции "Ржевская" запроектированы выходы к Рижскому вокзалу", — добавили в пресс-службе.
На БКЛ разместится 31 станция, это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. У ТПК будет 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь — с радиальными направлениями железных дорог, два — с Московским центральным кольцом (МЦК). Предположительно, строительство второго кольца метро полностью завершится в 2020-2021 годах.
ТАСС: последние новости
Собянин считает, что массового жилого строительства в Москве далеко за МКАД быть не должно 3D-двойника Юрия Гагарина можно встретить в Парке Горького и "Зарядье" Собянин пригласил москвичей на мастер-класс помощи бездомным животным на Тверском бульваре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии131
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»193
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса315
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию126
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому189
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес Общество
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение