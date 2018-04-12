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На станции «Беляево» отремонтировали эскалатор
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На станции «Беляево» отремонтировали эскалатор 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В конце февраля один из трех эскалаторов станции «Беляево» был закрыт на капитальный ремонт. Теперь он отремонтирован и запущен.
Проведение работ никак не отразилось на режиме работы станции, смежные эскалаторы работали в штатном режиме.
Ремонт эскалатора был завершен в срок, сообщается на сайте Московского Метрополитена.
Плановый ремонт эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону.
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