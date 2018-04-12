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На юге Москвы появится завод по производству часов
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На юге Москвы появится завод по производству часов 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В столичном районе Царицыно построят завод по производству часов. Московская градостроительная комиссия одобрила проект строительства технического производства. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Москомстройинвеста».
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 апреля 2018 г. согласилась с предоставлением ООО «Часовой завод „НИКА“ земельного участка по адресу: ул. Промышленная, вл. 6 (ЮАО) для строительства объекта производственного назначения», — сообщили в пресс-службе.
ООО «Часовой завод „Ника“ будет расположен на территории земельного участка по адресу: улица Промышленная, владение 6. Срок аренды данного участка истекает через 6 лет.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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