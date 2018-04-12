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Станцию метро «Дубравная», возможно, откроют не 9 мая
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Станцию метро «Дубравная», возможно, откроют не 9 мая 

Казанский Портал 2 часа назад
Строители станции метро «Дубравная», возможно, не успеют сдать объект к 9 мая.
«Не знаю. Очень большой объем благоустройства еще остался. Все под вопросом», — заявил «Вечерней Казани» гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов.
Сейчас завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Скоро начнется благоустройство территории.
«Далее для полноценного функционирования объекта будут запущены поезда в тестовом режиме. После прохождения всех необходимых процедур официальная дата открытия станции метро «Дубравная» будет согласована с соответствующими ведомствами», — сообщила пресс-секретарь ГИСУ РТ Розалия Зайнуллина.
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