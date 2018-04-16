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В Москве в понедельник ожидается до +17°С
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В Москве в понедельник ожидается до +17°С 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.
Днем москвичей ждет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный и западный 5-10 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Как отмечается, на предстоящей неделе апрель продолжит радовать москвичей теплой погодой — температура может достигнуть +21°С и побить ранее установленный рекорд. Местами пройдут небольшие дожди. У 16 апреля есть все шансы стать самым теплым днем с начала этого года. Понедельник может побить рекорд 10 апреля — тогда на базовой московской метеостанции на ВДНХ были зафиксированы 20,7 градуса тепла.
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