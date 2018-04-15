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Теплая и дождливая неделя ожидает москвичей
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Теплая и дождливая неделя ожидает москвичей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
В начале следующей недели повышение температуры в Москве продолжится, однако не исключены дожди, сообщает сетевое издание m24.ru.
В понедельник, 16 апреля, местами прольет дождь. Воздух прогреется до 15… 17 градусов тепла. Во вторник будет еще теплее — 18… 20 градусов. В среду ожидается 13–15 градусов. Все эти дни ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
В четверг также прольется дождь. Столбики термометров покажут 10–15 градусов. В пятницу похолодает до 8–13 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.
В субботу столбики термометров снова поднимутся почти до 20 градусов.
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