Теплая и дождливая неделя ожидает москвичей

В понедельник, 16 апреля, местами прольет дождь. Воздух прогреется до 15… 17 градусов тепла. Во вторник будет еще теплее — 18… 20 градусов. В среду ожидается 13–15 градусов. Все эти дни ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В четверг также прольется дождь. Столбики термометров покажут 10–15 градусов. В пятницу похолодает до 8–13 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В субботу столбики термометров снова поднимутся почти до 20 градусов.