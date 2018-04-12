Ещё
Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве в пятницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве в пятницу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Переменная облачность сохранится в столичном регионе в пятницу, 13 апреля. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.
В ночные часы температура воздуха в городе опустится до 0… -2 градусов. Днем воздух прогреется до +9… +11 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет повышенное — 758 миллиметров ртутного столба.
В выходные погода также не удивит москвичей. Днем — +11… +13 градусов, ночью — в районе нуля. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, большая разница между дневными и ночными температурами связана с приходом с северо-запада холодного циклона.
Потепление придет в понедельник, 16 апреля. В этот день столбики термометров покажут 15–18 градусов. К концу апреля в городе установится температура в 20 градусов.
Также по прогнозам синоптиков, в мае температура в европейской части России превысит норму.
Москва24: последние новости
Дождливая и теплая погода установится в столице в начале следующей недели Система бесконтактной оплаты проезда появится еще на трех маршрутах наземного транспорта Москва онлайн покажет воздушное шоу о покорении космоса
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии204
Названы возможные цели для удара США по Сирии422
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники301
Суд изменил приговор Улюкаеву224
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии70
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение