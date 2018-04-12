ОАТИ: Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве идут по графику

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин.

«Ежегодно в Москве в марте-апреле префектуры, городские департаменты, организации и предприятия принимают участие в месячнике весеннего благоустройства, а ОАТИ осуществляет контроль за ходом проведения месячника. На сегодня прошла примерно треть месячника, все основные работы еще впереди. В срок до 21 апреля метрополитеном запланирована промывка 215 станций, на сегодня завершены работы на 56 станциях. Отставаний в графике нет», — сообщил Л. Бородулин.

Он также отметил, что треть месячника по благоустройству в Москве завершена.

С 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники.