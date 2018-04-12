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ОАТИ: Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве идут по графику
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ОАТИ: Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве идут по графику 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин.
«Ежегодно в Москве в марте-апреле префектуры, городские департаменты, организации и предприятия принимают участие в месячнике весеннего благоустройства, а ОАТИ осуществляет контроль за ходом проведения месячника. На сегодня прошла примерно треть месячника, все основные работы еще впереди. В срок до 21 апреля метрополитеном запланирована промывка 215 станций, на сегодня завершены работы на 56 станциях. Отставаний в графике нет», — сообщил Л. Бородулин.
Он также отметил, что треть месячника по благоустройству в Москве завершена.
С 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники.
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