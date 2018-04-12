Москвичам установят «Умные счетчики»

В столице стартовал пилотный проект «Умные счетчики». Об этом стало известно 11 апреля.

Современные устройства позволят автоматически снимать показания и передавать их в единую систему для учета.

— Сейчас в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир, — отметил руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Если тестирование пройдет удачно, то власти города подпишут контракты с производителями счетчиков и операторами мобильной связи. Чтобы передавать показания, устройства должны иметь доступ к интернету.