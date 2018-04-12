Москвичам установят «Умные счетчики» 

В столице стартовал пилотный проект «Умные счетчики». Об этом стало известно 11 апреля.
Современные устройства позволят автоматически снимать показания и передавать их в единую систему для учета.
— Сейчас в городе в рамках предпилотной зоны подключено около 500 квартир, — отметил руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
Если тестирование пройдет удачно, то власти города подпишут контракты с производителями счетчиков и операторами мобильной связи. Чтобы передавать показания, устройства должны иметь доступ к интернету.
На официальном портале мэра и Правительства Москвы напомнили, что пока умная система не введена, передать показания счетчиков можно с помощью этого сайта.