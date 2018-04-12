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Конкурс на строительство второго этапа дороги от Марьина до Саларьева объявили в Москве
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Конкурс на строительство второго этапа дороги от Марьина до Саларьева объявили в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Объявлен конкурс на выбор компании, которая построит второй этап дороги от поселка Марьино до деревни Саларьево в новой Москве, заявки принимаются до 7 мая, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Победителю предстоит построить участок дороги длиной 5,6 километра и мост через реку Ликову. Стоимость контракта — 3,99 миллиарда рублей. Аукцион пройдет 17 мая», — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, дорога Марьино — Московский — Саларьево пройдет параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. По сути, она станет дублером этих магистралей и значительно их разгрузит. Длина всей дороги составит 13,65 километра.
«Когда эта дорога будет построена, жителям поселения Филимонковское и их соседям уже не надо будет выезжать ни на Киевское, ни на Калужское шоссе, чтобы доехать к нынешней станции метро «Саларьево» и будущей станции метро «Прокшино», — отметил Жидкин.
Ранее прошел конкурс на строительство первого этапа дороги стоимостью 3,23 миллиарда рублей.
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