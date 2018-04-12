Ещё
Сайт Дней исторического и культурного наследия — 2018 начал работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сайт Дней исторического и культурного наследия — 2018 начал работу 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Официальный сайт проекта «Дни исторического и культурного наследия — 2018» начал свою работу 12 апреля.
На ресурсе можно найти даты мероприятий, их подробное описание и адреса, где они пройдут. Это поможет москвичам и гостям города спланировать свой досуг. Сейчас на сайте можно найти расписание бесплатных мероприятий на полтора месяца вперед.
Как отметили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, в городе 14 апреля стартуют Дни исторического и культурного наследия. Они продолжатся до 31 мая. Для посещения станут доступны те усадьбы, знаменитые дома и дворцы, которые обычно закрыты.
В этом году в рамках фестиваля горожане смогут посетить 50 памятников архитектуры и поучаствовать более чем в 300 экскурсиях.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Москвичам установят «Умные счетчики» Новые электробусы выйдут на улицы Москвы до конца 2018 года Лучших врачей и медсестер выберут «активные граждане»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии131
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»193
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса315
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию126
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому189
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес Общество
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение