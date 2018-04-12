Сайт Дней исторического и культурного наследия — 2018 начал работу

Официальный сайт проекта «Дни исторического и культурного наследия — 2018» начал свою работу 12 апреля.

На ресурсе можно найти даты мероприятий, их подробное описание и адреса, где они пройдут. Это поможет москвичам и гостям города спланировать свой досуг. Сейчас на сайте можно найти расписание бесплатных мероприятий на полтора месяца вперед.

Как отметили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы , в городе 14 апреля стартуют Дни исторического и культурного наследия. Они продолжатся до 31 мая. Для посещения станут доступны те усадьбы, знаменитые дома и дворцы, которые обычно закрыты.

В этом году в рамках фестиваля горожане смогут посетить 50 памятников архитектуры и поучаствовать более чем в 300 экскурсиях.