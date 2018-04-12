Ассоциация парков и общественных пространств создана в Москве

Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств создана в Москве , сообщил председатель совета ассоциации, директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин

"Наша самая важная задача — создавать комфортную среду, чтобы вы уходили от нас с улыбкой. Мы хотим дать возможность обменяться практикой, опытом, который накопили. Это также и возможность помочь региональным городам правильно позиционировать свои парки, правильно их создавать", — цитирует Лапшина Агентство «Москва»

Членами ассоциации стали Парк Горького, «Зарядье», «Аптекарский огород», Московский зоопарк, Сад "Эрмитаж" , Таганский парк, «Царицыно», ВДНХ, Красная площадь, и другие.

Ассоциация будет оценивать проекты будущих парков в разных городах, а также поддерживать небольшие зоны отдыха. Это позволит избежать ошибок при создании зеленых территорий, пояснил Лапшин. Оценку будут давать ландшафтные дизайнеры и проектные бюро. Они оценят удобность парка в эксплуатации и его комфортность для людей.

"Будет создан и фонд поддержки, куда каждый сможет внести пожертвование, а мы потом купим какому-нибудь маленькому бедному парку в маленьком городке лавочки или какой-то объект", — рассказал Лапшин.

Созданная организация возьмет на себя и просветительские функции. С мая там начнут читать цикл лекций «Популяризация парков среди городской молодежи» с центральными вузами. Некоторые события будут проходить с участием руководителей парков и городской администрации, подытожил председатель совета ассоциации.