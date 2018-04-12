Ещё
Ассоциация парков и общественных пространств создана в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассоциация парков и общественных пространств создана в Москве 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств создана в Москве, сообщил председатель совета ассоциации, директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин.
"Наша самая важная задача — создавать комфортную среду, чтобы вы уходили от нас с улыбкой. Мы хотим дать возможность обменяться практикой, опытом, который накопили. Это также и возможность помочь региональным городам правильно позиционировать свои парки, правильно их создавать", — цитирует Лапшина Агентство «Москва».
Членами ассоциации стали Парк Горького, «Зарядье», «Аптекарский огород», Московский зоопарк, Сад "Эрмитаж", Таганский парк, «Царицыно», ВДНХ, Красная площадь, и другие.
Ассоциация будет оценивать проекты будущих парков в разных городах, а также поддерживать небольшие зоны отдыха. Это позволит избежать ошибок при создании зеленых территорий, пояснил Лапшин. Оценку будут давать ландшафтные дизайнеры и проектные бюро. Они оценят удобность парка в эксплуатации и его комфортность для людей.
"Будет создан и фонд поддержки, куда каждый сможет внести пожертвование, а мы потом купим какому-нибудь маленькому бедному парку в маленьком городке лавочки или какой-то объект", — рассказал Лапшин.
Созданная организация возьмет на себя и просветительские функции. С мая там начнут читать цикл лекций «Популяризация парков среди городской молодежи» с центральными вузами. Некоторые события будут проходить с участием руководителей парков и городской администрации, подытожил председатель совета ассоциации.
Москва24: последние новости
Собянин выступил против массового жилищного строительства вдали от МКАД Расписание электричек Ярославского направления РЖД изменят из-за ремонтных работ Еще 10 виртуальных копий Юрия Гагарина появились в столице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе157
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому125
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ117
Улюкаев удивил тюремным досугом59
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода106
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение