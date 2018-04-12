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Погружение с фотоаппаратом в самое таинственное в мире метро
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Погружение с фотоаппаратом в самое таинственное в мире метро 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Как и про всё в Северной Корее, про Пхеньянский метрополитен можно услышать удивительные истории и слухи. Например, то, что метро в Пхеньяне — это часть стратегического военного объекта, предназначенного для укрытия руководства страны в случае войны. Или, вообще, что метро — это чистой воды инсценировка и фейк.
Считается, что метро в Северной Корее — самое дешевое метро в мире, стоимость проезда по оценкам составляет 2−3 рубля. Нашей группе показали, как выглядят несколько станций и дали возможность проехать по одной из двух линий в вагонах, которые были произведены в Германии с 1957 по 1965 годы и раньше ходили в Берлине.
Следующий раз покажу фотографии из государственной библиотеки.
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