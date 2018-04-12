Завод по производству золотых часов построят на юге Москвы

В столичном районе Царицыно построят завод по производству часов из драгоценных металлов и камней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Власти одобрили строительство завода на участке площадью 0,9 гектара на Промышленной улице. Его общая площадь может составить до 16,7 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что земельный участок, на котором развернется строительство, предоставлен в аренду часовому заводу «Ника» на шесть лет.