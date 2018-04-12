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Завод по производству золотых часов построят на юге Москвы
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Завод по производству золотых часов построят на юге Москвы 

ТВ Центр 36 минут назад
Фото: ТВ Центр
В столичном районе Царицыно построят завод по производству часов из драгоценных металлов и камней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
"Власти одобрили строительство завода на участке площадью 0,9 гектара на Промышленной улице. Его общая площадь может составить до 16,7 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что земельный участок, на котором развернется строительство, предоставлен в аренду часовому заводу «Ника» на шесть лет.
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