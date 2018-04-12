В Москве в выходные ожидается до 17 градусов тепла

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Комфортная и теплая погода с температурой воздуха, характерной для конца апреля, ожидается в Москве в выходные, воздух в столице может прогреться до плюс 17 градусов, не ожидается и сильного ветра, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова

"Мы ожидаем, что в ночь на субботу местами еще возможно понижение температуры до минус 1 градуса, а так — и ночная, и дневная температуры уже будут выше, чем то, что мы наблюдаем сегодня. В ночь на субботу в Москве плюс 1 — плюс 3 градуса, по области минус 1 — плюс 4 градуса. Днем в субботу в Москве плюс 13 — плюс 15 градусов, а по области плюс 12 — плюс 17 градусов", — сказала Позднякова.

По данным Метеобюро, в воскресенье минимальная температура ночью составит плюс 2 — плюс 4 градуса, по области — от нуля до плюс 5 градусов. Температура в Москве днем прогреется до плюс 15 — плюс 17 градусов, по области она составит плюс 12 — плюс 17 градусов.

"В воскресенье погода будет очень комфортной. Ветер будет слабый, среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 4 градуса и практически будет соответствовать последним числам апреля, так что погода будет отличная", — добавила собеседница агентства.